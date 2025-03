Lanazione.it - Due titoli regionali in un fine settimana per il Tennis Giotto

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 marzo 2025 – Dueper il. Il circolo aretino ha messo a segno una prestigiosa doppietta con Filippo Alberti che è risultato il migliore della regione ai Campionati Toscani Assoluti e con la coppia formata da Patrizia Felicini e Alessia Giulicchi che ha trionfato nel doppio ai Campionati Toscani di Quarta Categoria, centrando la conseguente qualificazione per le finali nazionali. Quest’ultimo successo è infatti valso per le due atlete la responsabilità di rappresentare la Toscana nella manifestazione che, a maggio, assegnerà il titolo tricolore al Foro Italico di Roma. Un cammino particolarmente entusiasmante ha visto per protagonista Alberti, punto di forza della prima squadra di A2 del, che è sceso in campo al Match Ball di Firenze nel torneo valido come prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025 e come Campionati Toscani Assoluti, riuscendo a emergere tra oltre quattrocentoti iscritti.