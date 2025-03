Sport.quotidiano.net - Due atleti del Centro Nuoto Valdarno ai Criteria Nazionali di Riccione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 26 marzo 2025 – Duedelparteciperanno, dal 28 marzo al 2 aprile, a, aiGiovanili 2025. Sei giornate di gare, due blocchi distinti – femminile e maschile – e quasi 2.000 talenti pronti a giocarsi tutto in corsia. Una bella soddisfazione per la società valdarnese. Gaia De Bartolo sarà impegnata nelle 100 farfalle e nei 200 farfalle. Leonardo Berretti nei 100 ra, nei 200 ra, nei 100 e 200 farfalla e nei 200 misti. Quest'ultimo, per alcune delle distanze, ha conseguito i tempi limite per accedere fra i primi migliori 30italiani già all'inizio della stagione sportiva. Ilaveva messo in conto due gare totali come presenza ai Criteried invece si vede protagonista di ben 7 qualificazioni. Sono le gare di più alto livello che esistano a livello italiano di categoria.