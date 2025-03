Nerdpool.it - Dremhaven annuncia Wildgate, nuovo gioco dello studio fondato dall’ex Blizzard Mike Morhaime

Lo sviluppatore Moonshot Games, che fa parteCEO diEntertainment, ha rivelato martedì il suodi debutto in fase di sviluppo. Si intitola, che i suoi creatori descrivono come “uno sparatutto in prima persona basato sul proprio equipaggio“.è in realtà un mix di generi complesso ma avvincente. È una miscela disparatutto in prima persona a squadre, raccolta di risorse, tattiche di combattimento da nave a nave, sotterfugi ed estrazione, che si combinano tutti in qualcosa che sembra intrigantemente caotico e imprevedibile (una sorta di Sea of Thieves nello spazio).In, i giocatori assumono il ruolo di cercatori che saccheggiano i relitti spaziali all’inseguimento di un McGuffin chiamato Artefatto.