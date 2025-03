Thesocialpost.it - Draghi: il riarmo della Germania è un punto di svolta, ma tutta l’Europa deve muoversi

Quel «do something» sembra davvero un nuovo «whatever it takes». Mariotorna a parlare e invita la classe dirigente ad agire (e a farlo in fretta). Basta esitazioni: servono decisioni rapide, coraggiose, senza compromessi. Sevuole restare un attore globale,smettere di essere spettatricepropria stagnazione. L’ex presidenteBce è intervenuto stamani all’Hsbc Global Investment Summit di Hong Kong.è stato ospite assieme ad altre personalità di spicco al Grand Ballroom, Conrad Hotel. Il panel, dal titolo «Expanding the Network: Europe’s Wake-up Call», ossia «Espandere la rete: il campanello d’allarme per», ruotava attorno ad un quesito ben preciso: l’Ue ha la volontà di agire per migliorare la sua competitività? Mariolo ripete da mesi,si trova di fronte a sfide internazionali che minacciano la sua posizione economica e politica.