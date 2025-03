Calciomercato.it - Doppia tegola UFFICIALE, la stagione è finita: Inter, salta la Champions

Arrivano cattive notizie dopo gli impegni per le nazionali. Unadavvero pesante, per un calciatore laUna pausa per le nazionali davvero nefasta per la capolista, che perde due calciatori importanti per le prossime partite e ovviamente anche per-Bayern Monaco diLeague., lala(LaPresse) – Calciomercato.itA dove far i conti con unadavvero pesante è il club tedesco che dovrà fare a meno di Alphonso Davies per circa sei mesi. Il laterale canadese ha, infatti, subito un grave infortunio durante la partita di Nations League tra Canada e Stati Uniti, terminata 2-1 per i nordamericani, riportando la rottura del legamento crociato. L’vento chirurgico è previsto per oggi, e ladel difensore si può considerare conclusa.