Calciomercato.it - Dopo Tudor arriva Mancini: ribaltone UFFICIALE per la Juve

In casa bianconera continua a tenere banco il tema panchina: rivoluzione ormai già scrittaIgorè stato scelto dallantus per rimpiazzare l’esonerato Thiago Motta e per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un percorso di certo non semplice per il tecnico croato, che dovrà essere bravo a sbaragliare la fitta concorrenza, visto che tra Bologna (quarto) e Milan (nono) ci sono al momento soltanto 6 punti di differenza.ntus,in pole per la panchina (LaPresse) – Calciomercato.itTutto quindi può ancora succedere, ma nel frattempo si guarda già alla prossima stagione. Il tecnico croato ha sottoscritto un accordo con i bianconeri sino a fine stagione e guiderà la squadra fino al Mondiale per Club. Poi la dirigenza sceglierà il prossimo nome e in pole, per il ruolo di tecnico all’inizio della prossima stagione, al momento ci sarebbe colui che si è giocato conil ruolo di erede di Thiago Motta, ossia Roberto