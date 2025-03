Ilrestodelcarlino.it - Dopo quasi 43 anni di lavoro in pensione l’infermiere Autiero

Non senza un briciolo di emozione, ieri ha concluso una lunga carriera al servizio della salute dei cittadini. Per43(42e dieci mesi, per la precisione) Rosario(nella foto, al centro) ha operato come infermiere nel settore dell’Emergenza-urgenza. E ieri alle 13 in punto, al termine del turno del mattino, ha concluso ufficialmente la sua attività professionale, con gli ultimi servizi in forza al personale dell’automedica della Bassa, per il territorio del distretto di Correggio e Guastalla. Ha terminato con un intervento per un malore in una scuola novellarese, per fortuna non grave. Per trent’ha lavorato nel dipartimento emergenza, soprattutto al pronto soccorso di Correggio, ora diventato "Cau". Negli ultimiè stato un infermiere, punto di riferimento a bordo dell’automedica.