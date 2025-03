Formiche.net - Dopo l’F-47 arriva anche la commessa per il nuovo caccia della Marina Usa

Leggi su Formiche.net

Prosegue l’accelerazione americana sulla sesta generazione. Secondo un’indiscrezione riportata da Reuters, ladegli Stati Uniti annuncerà il vincitoreper l’F/A-XX, ilimbarcato che rimpiazzerà gli F/A-18E/F Super Hornet, entro la fine di questa settimana. L’annuncio segue di pochi giorni quello che ha visto affidare a Boeing il contratto per la costruzione dell’F-47, ildi sesta generazione che comporrà il nucleo del programma Ngad (Next generation air dominance), per l’Aeronautica. Sono infatti due i programmi di sviluppo di un sistema aereo di sesta generazione negli Stati Uniti: l’F-47 per la US Air Force e l’F/A-XX (il cui nome rimane provvisorio) per la. I contendenti in gara risulterebbero essere la stessa Boeing e Northrop Grumman, attualmente impegnatanella produzione del bombardiere strategico stealth di nuova generazione B-21.