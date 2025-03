Ilrestodelcarlino.it - Dopo le violenze la coppia cerca di riconciliarsi

Lesioni aggravate. È l’accusa mossa a un 45enne, commerciante del centro, per la condotta che avrebbe tenuto verso la moglie in un episodio del ’22, al centro del processo sfilato ieri davanti al giudice Francesco Panchieri. Si tratta di un precedente rispetto alla vicenda che in questo mese ha coinvolto la, ora al centro di un tentativo di riavvicinamento. Partiamo dall’ultimo episodio. La donna 44enne, pure lei negoziante in centro,un litigio aveva accoltellato il marito nella notte, in casa. L’uomo, seppur ferito vicino al polmone, non aveva riportato conseguenze gravi. Dapprima lei era stata indagata per tentato omicidio, poi gli accertamenti avevano portato a tratteggiare uno scenario opposto: la donna lo avrebbe colpito per difendersi,aver sopportato nel tempo svariate vessazioni.