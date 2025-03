It.newsner.com - Dopo anni insieme, uomo nota dettaglio insolito sulla sua ragazza

Quando Meagan Barnard ha iniziato la pubertà, ha sviluppato un linfedema alla gamba sinistra. È già abbastanza difficile per le ragazze e i ragazzi adolescenti affrontare la pubertà, ma per Meagan è stato ancora peggio. A scuola veniva presa in giro e le venivano affibbiati soprannomi terribili come “omino Michelin”, quindi faceva di tutto per nascondere la gamba. Poi, quando Meagan aveva 24, la sua gamba sinistra si gonfiò fino a diventare più del doppio di quella destra. Si rifiutava di mostrare la gamba al suo fidanzato, che non aveva idea che soffrisse di linfedema. Poi è successo qualcosa.essersi sentita male per diversi, Meagan ha deciso di “fare coming out” con il suo linfedema. E ha persino mostrato la gamba in un servizio fotografico professionale.Il linfedema si riferisce al gonfiore che generalmente si verifica in una delle braccia o delle gambe.