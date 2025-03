Ilfattoquotidiano.it - Donzelli torna sugli insulti a Giacomo Salvini. “Mi scuso con gli italiani per la parolaccia in pubblico, lui ha la mia disistima”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si scusa con gliper aver detto unain. Non si scusa con il giornalista del Fatto Quotidianodopo averlo insultato con l’epiteto di “pezzo di m.” davanti ad altri cronisti. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovannirilancia il suo attacco nei confronti del cronista parlamentare autore del libro Fratelli di Chat. Il braccio destro della premier Giorgia Meloni racconta di aver pronunciato più volte quella parola perché “non pensava di essere registrato”: “Non uso parolacce in, in privato ahimè succede, chiedo scusa a tutti gliche in privato non hanno mai detto una”.aggiunge: “Quando mi hanno chiesto di parlare off the records, ho detto che non avrei parlato con questa persona perché non mi fido e perché non ha la mia stima, usando dei termini che non sono i miei inma che erano in privato.