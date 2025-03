Thesocialpost.it - Donzelli (FdI) insulta il cronista del Fatto: “Quel pezzo di m**** di Giacomo Salvini”

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA – Un acceso scontro verbale tra Giovanni, deputato di Fratelli d’Italia, e il giornalistaha scatenato forti reazioni nel mondo politico. All’ingresso della Camera dei Deputati,ha pronunciato parole pesanti nei confronti del, registrate e poi diffuse:“Con onestà e sincero vi dico che finché c’è questodi m. non parlo con i giornalisti. Con affetto.”, autore del libro Fratelli di Chat, ha risposto pacatamente: “Allora, me ne vado.” Maha rincarato la dose: “Capisco che per rispetto a lui non parlate con me, ma io finché c’è questodi m. non parlo.”Un altropresente ha cercato di riportare la conversazione su toni più civili: “Dire così di un collega non si può, dai.” Tuttavia, il deputato di FdI ha mantenuto la sua posizione: “Esatto e quindi ti offendi e non parli con me.