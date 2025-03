Donnarumma disperato | non può accettarlo

Leggi su Sportface.it

La rimonta sfiorata nel secondo tempo non può cancellare un primo tempo disastroso e un gol subito che resterà a lungo nella memoria collettiva.L’Italia di Luciano Spalletti ha salutato la Nations League con un pareggio per 3-3 che ha il sapore amaro dell’eliminazione. Eppure, paradossalmente, uno dei migliori in campo è stato proprio Gianluigi, autore di una serie di interventi decisivi che hanno evitato un passivo ancor più pesante. Il portiere del Paris Saint-Germain ha risposto con luciditàin diverse occasioni, specie nella ripresa, ma nulla ha potuto contro il tracollo difensivo di una squadra travolta nei primi 45 minuti dalla pressione feroce della Germania.L’Italia sarà costretta a disputare a giugno il girone da cinque squadre per accedere ai Mondiali 2026, in un cammino che si annuncia tutt’altro che semplice, ma sarà anche l’unico modo per trovare il riscatto.