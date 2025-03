Agi.it - Donna trovata morta in casa. Il marito tenta il suicidio, "l'ho uccisa io"

AGI - Unadi 37 anni è statadalla polizia nella camera da letto di un appartamento nel centro storico di Spoleto, in provincia di Perugia. Gli investigatori non scartano l'ipotesi dell'omicidio, tanto è vero che il47enne, individuato nella zona del Ponte delle Torri, è stato portato in commissariato. "Abbiamo effettuato un sopralluogo inper ricostruire quello che è successo. Attendiamo i riscontri del medico legale per ricostruire l'accaduto", ha spiegato il procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella, uscendo dall'abitazione della coppia. Indagini in corso Sono in corso indagini anche per far luce su eventuali precedenti episodi di violenza domestica. La Polizia era intervenuta dopo una richiesta pervenuta al numero unico di emergenza che segnalava la presenza di un uomo che presso il Ponte delle Torri minacciava di compiere un gesto estremo.