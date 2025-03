Agi.it - Donna strangolata in casa a Spoleto. Fermato il marito che aveva minacciato il suicidio

AGI - "Ho fatto del male a mia moglie". E' la spiegazione che un uomo di 48 anni, in evidente stato di agitazione, ha riferito agli agenti del commissariato di, mentre minacciava di gettarsi nel vuoto dal ponte delle Torri di. E mentre i poliziotti imbastivano con l'uomo una trattativa per invitarlo a rinunciare al gesto estremo, nell'abitazione della coppia, nel centro storico della cittadina umbra, altri agenti, assieme ai vigili del fuoco, hanno trovato il corpo senza vita della moglie, Laura Papadia, 37 anni da compiere. Laera sul letto, presumibilmente. Il, a quel punto, è stato portato in commissariato dove ha fatto importanti ammissioni. Stando ai primi accertamenti effettuati nell'abitazione della coppia, con la partecipazione del procuratore capo di, Claudio Cicchella, e del pm di turno, il 48enne è accusato di essere l'autore del femminicidio, anche se le ragioni del gesto sono tutte da chiarire, e da mercoledì sera è rinchiuso in carcere.