Ilrestodelcarlino.it - Donate le offerte del braciere di Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Circa 6.000 persone hanno ‘acceso’ e riscaldato le feste didavanti alallestito dal Gruppo del fuoco di Terra del Sole nella piazza d’Armi. "E’ stata l’edizione più riuscita di sempre – spiega Paolo Mengozzi, una delle anime, e delle possenti braccia, del Gruppo –. Abbiamo ricevuto tanti complimenti ed esteso l’accensione anche all’ora di pranzo in occasione della ’motosalsiccia’, dedicata ai motociclisti di passaggio". Molte anche le serate a tema con podisti, ciclisti e attività economiche locali. Particolare successo ha riscosso la sempre gettonata cicciolata. Confermatissima la formula dell’evento: circa sessanta volontari, abituali avventori del bar Due Borghi, si sono tassati per finanziare la manifestazione, allestire la brace e mettere a disposizione della gente gli strumenti per cuocere sulla fiamma.