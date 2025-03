Davidemaggio.it - Don Diaco e il culo di Alba Parietti

Leggi su Davidemaggio.it

La Pasqua si avvicina e don Pierluiginon rinuncia ai suoi sermoni, soprattutto se si tratta di stigmatizzare una parolaccia per riportare una showgirl sulla ‘retta via’. E’ questo quello che è accaduto ieri pomeriggio a BellaMa’ con, ospite del programma pomeridiano di Rai2.Il peccaminoso, si fa per dire, siparietto si è verificato nel momento delle domande. L’esponente della Generazione Z Stefano si è infatti rivolto ad:Qualche tempo fa hai detto che ti piaceva mostrare il tuo fondoschiena.Immediata la risposta di, che ha fatto drizzare le orecchie a:Lato b.?‘Folgorato’ sulla via dello Studio 1 di via Teulada, il pretino Pierluigi ha rimbrottato la sua ospite:Cosa? Scusami. E’ veramente volgare.“Lo so che tu non sopporti che si dicano le parolacce“, ha tentato di difendersi, sostenendo che “lo chiamano tutti così, lasciamelo dire“.