Domani al Bif&st I Mastri di Daniele De Michele DonPasta

al Bif&st- Concorso per il Cinema Italiano“I”diDe) Proiezione ufficiale, giovedì 27 marzo ore 19.00 – Multicinema Galleria – Al termine della proiezione Q&A con il registaDe) Sarà presentatoin Concorso per il Cinema Italiano al Bif&st di Bari, I, terzo documentario, dopo I Villani e Naviganti, per il puglieseDenoto come, scrittore, regista, performer, considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo. Il documentario è prodotto da Colibrì Film e Audioimage in collaborazione con Rai Cinema, Vox Communication e Fermento e con il sostegno di Film Commission Regione Campania. Realizzato in parte a Novoli (Lecce), si avvale delle risorse del POC Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.