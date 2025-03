Sportnews.eu - Djokovic lo incorona: Sinner e Alcaraz avvisati

Il serbo sembra aver ritrovato una buona condizione fisica e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale a Miami dove affronterà KordaNovak(Instagram)Purtroppo è stato un no-contest. Se prima del match si poteva pensare che ci potesse essere qualche possibilità per Lorenzo Musetti di poter impensierire Novak, la risposta è arrivata dal campo. Un successo netto quello del 24 volte campione slam che ha dimostrato di essere in una condizione nettamente migliore rispetto a Indian Wells e si candida di diritto ad essere uno dei favoriti della vittoria del torneo. Il testa a testa tra Nole e il carrarino va quindi aggiornato: otto le vittorie del campione, contro una sola, a Montecarlo nel 2023, per l’azzurro.domina Musetti e torna favoritoIl serbo ha dominato contro Musetti: ai quarti troverà Korda (Instagram)E pensare che il match era iniziato come meglio non sarebbe potuto per l’italiano.