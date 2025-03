Laverita.info - Dizionario Testardo | Luce: l'inafferrabile presenza

Fisica, biologia, chimica, arte: l'interrogativo sulla natura della- dalla sua definizione scientifica alle sue implicazioni culturali - impegna le discipline più disparate dell'indagine umana. La, infatti, è legata alla visione e alla vita, semanticamente intrecciata al divino, alla conoscenza, allo sguardo stesso sulla realtà. Con Luca Fiore, curatore e critico, il podcast "insegue" laincombente dellaindagando, attraverso l'immagine fotografica e la sua ricerca, i contorni di un misteroe privo di un vero contrario.Ospite della puntata: Luca Fiore, giornalista, critico fotografico e curatoreColonna sonora: The Rolling Stones - Shine a LightBibliografia, testi e riferimenti citati:Robert Adams, Summer nights, walking, Steid Publishers 2024Giovanni Chiaramonte, Dolce è la, Edizioni della Meridiana 2003Rinko Kawauchi, Illuminance, Postcart 2011Richard Mosse, The Enclave, Aperture 2013Ryan Spencer, There is no light at the end of the tunnel because the tunnel is made of light, TBW Books 2024