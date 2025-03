Diventa un influencer di protezione civile concorso a premi per le scuole dei Campi Flegrei | via al bando

Leggi su Ildenaro.it

undi– vulcani di idee: iin un reel”: è ilpromosso dalla Regione Campania, per tutte leprimarie e secondarie (di primo e secondo grado) della Zona Rossa dei.Il contest, organizzato dalladella Regione Campania, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, punta ad accrescere la consapevolezza dei giovani sul fenomeno bradisismico e sul rischio vulcanico; a contribuire alla diffusione delle procedure connesse alle vigenti pianificazioni di; ad educare e sensibilizzare gli studenti in materia di prevenzione dei rischi naturali; nonché a contribuire alla diffusione della moderna cultura di.Leprimarie e secondarie di I e II grado, pubbliche e paritarie, ubicate nei Comuni della zona rossa per rischio vulcanico aiche vogliano partecipare, dovranno realizzare un breve video-reel (di 90’’ max), con finalità educativa, nel quale i ragazzi, attraverso la propria creatività, sensibilizzino i loro coetanei e le comunità flegree sulle tematiche del rischio vulcanico e/o del bradisismo e sui fenomeni connessi.