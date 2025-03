Bergamonews.it - Diventa addetto alla contabilità: il corso di ABF per entrare nel mondo del lavoro

Leggi su Bergamonews.it

La gestione contabile è un aspetto centrale per ogni attività aziendale e richiede competenze specifiche per garantire la corretta registrazione delle operazioni economiche e il rispetto delle normative fiscali. IlperBase, organizzato da ABF per la prima volta presso la sede di San Giovanni Bianco, offre una preparazione pratica e teorica per chi desidera acquisire competenze nel settore amministrativo-contabile.Il ruolo dell’L’si occupa della gestione delle scritture contabili, del trattamento dei documenti amministrativi e dell’applicazione della normativa fiscale. Queste competenze sono richieste in diversi contesti, dalle piccole imprese agli studi professionali, fino alle realtà aziendali più strutturate.