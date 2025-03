Tvplay.it - Disfatta Juve, due big verso l’addio senza Champions: Giuntoli fissa il prezzo

Larischia seriamente di perdere due dei suoi big se dovesse fallire la qualificazione alla prossimaLeague.si appresta a dei sacrifici che faranno discutere i tifosi.L’esonero di Thiago Motta ha messo fine probabilmente a una situazione di spogliatoio divenuta ormai ingestibile. Con Igor Tudor in panchina, la dirigenza dellantus spera di vedere un cambiamento netto nella squadra, che possa far risalire la squadra in classifica. Allaè rimasto, come unico obiettivo, il quarto posto che qualificherà alla prossimaLeague. Ma se non dovesse essere raggiunto, tutto andrà ripensato., due bigil. (LaPresse) TvPlay.itA partire, innanzitutto, dalla rosa e, di conseguenza, dal mercato per la prossima stagione.