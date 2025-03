Ilrestodelcarlino.it - Discarica nel fiume Rovigo: “Nel rio garze e sacche trasfusionali”. Divieti di balneazione al vaglio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 26 marzo 2025 – Il crollo delladi Palazzuolo sul Senio (Firenze), non censita, nel riorischia di assumere le proporzioni di un danno ambientale di portata incalcolabile, trascinando con sé rifiuti edinel Santerno proprio alle porte della bella stagione. “Il pericolo cui andiamo incontro è che il Santerno rigurgiti rifiuti di qui ai prossimi decenni, da Firenzuola alla foce del Reno, passando per Imola e la Bassa Romagna”. Ivano Cobalto, del Cai di Imola, non usa mezzi termini per dare un contorno adeguato a un’emergenza ambientale che, quale naturalista, lo tiene sveglio “ormai da dieci notti”. Il Cai mette in fila quella che ritiene una catena di sottovalutazioni della vicenda, a partire dalle rassicurazioni delle prime ore circa la natura di quanto crollato nel torrente, a seguito di uno smottamento per il maltempo: “Rifiuti solidi urbani? Parliamo del 1971, allora andava inpressoché qualunque tipo di materiale.