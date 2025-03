Disabili Uniamo | Nuovo emendamento non garantisce pieno diritto alla salute

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In Italia le persone contà, tra cui rientrano anche quelle con malattie rare, sono più di 3 milioni: per molti i servizi socio-assistenziali sono inscindibili dall’aspetto sanitario. Per questa ragione l’approvazione dell’13.0.400 al disegno di legge 1241 recante Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia .