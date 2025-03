Ilfoglio.it - "Dio non è così" di Lucetta Scaraffia

Il territorio nel quale, mediante questo libro,accompagna il lettore è davvero particolare. Di per sé l’universo della mistica, di cui tale territorio fa parte, è tra i più complessi e misteriosi, denso di interrogativi e, a volte, persino inquietante. La Chiesa stessa ha sempre valutato con grande cautela i fenomeni mistici; per un verso ha temuto il rischio costante che essi sconfinassero nel campo della frode o della malattia mentale; per un altro ne ha riconosciuto la sovrumana capacità di aprire orizzonti di abbagliante luminosità.ha, perdire, complicato ulteriormente le cose, concentrando la sua attenzione su otto figure femminili e laiche vissute in un secolo, il XX, bello e tragico nello stesso tempo. Otto donne “irregolari”, protagoniste di esistenze difficilmente catalogabili: “Vivono nel mondo, svolgono professioni che amano, hanno spesso una vita sentimentale e sessuale, si vestono con eleganza e apprezzano quello che la vita offre loro”.