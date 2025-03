Amica.it - Dimentichiamoci del fondotinta: è il momento del BB Glow (con dermapen)

Leggi su Amica.it

Come sarebbe la vita se non ci fosse più bisogno di usare il, pur avendo tutti i benefici di questo cosmetico? Forse non smetteremo di indossare ilin toto, ma ogni tanto ci si potrebbe liberare di quella che, in fondo, è una schiavitù. O almeno è quello che promette il trattamento BB. Il BBinfatti, è una tecnica di estetica avanzata che regala un effetto pelle perfetta, simile a quello di una BB Cream, ma con una durata più prolungata. “Attenzione però a non farsi fuorviare dai TikTok che dicono oggi vado a tatuarmi il”, ci tiene a specificare la beauty expert Stefania Devinu. “Questo trattamento non ha nulla a vedere con la dermopigmentazione e tantomeno con i tatuaggi”.