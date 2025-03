Difesa Santanchè | salta udienzaInps via

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.25 E' stata rinviata, come chiesto dal nuovo difensore avv.Pino, l'udienza davanti al Gup per la ministra del Turismo, coinvolta nel procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps. Confermando il rinvio, chiesto e ottenuto per studiare atti e carte, Pino ha anche annunciato che l'Inps ritirerà la sua costituzione di parte civile, "perché è stato integralmente risarcito", per patrimonio e immagine, dalle ex società di,Visibilia.La presunta truffa sarebbe sulla Cig Covid.