Difendere la pace con fermezza: l'Italia tra strategia nazionale, interessi europei e realtà geopolitica

Il tavolo dic’è. I 5 punti di Riad sono reali e realizzabili. In particolare, vale la pena soffermarsi sulla navigazione nel Mar Nero e sulla tutela delle infrastrutture energetiche: due questioni fondamentali per la sicurezza economica e strategica dell’Europa. Il Mar Nero, troppo spesso sottovalutato nelle analisi sulla guerra in corso, è una rotta commerciale vitale. Il rispetto delle regole internazionali in quell’area non è solo un’aspirazione generica, ma una necessità ineludibile: ogni giorno transitano merci fondamentali per l’approvvigionamento dell’Europa intera. Proteggere queste rotte significa proteggere la stabilità dei nostri mercati.“giusta” e “sostenibile”: qui si gioca la partitaE l’impegno alla “conservazione” delle infrastrutture energetiche è un altro segnale importante; si conserva in prospettiva di, mentre le prospettive di guerra, purtroppo, parlano solo di distruzione.