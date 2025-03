Dietro le quinte di un capolavoro | il restauro del mosaico di Alessandro

Leggi su Ildenaro.it

Il documentario “Il volto di. Ildeldie Dario”, scritto e diretto da Vanni Gandolfo, sarà trasmesso in prima tv mercoledì 2 aprile, alle 21:15, su Rai 5, all’interno di Art Night. La presentazione in anteprima questa mattina, nell’auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Prodotto da GA&A Productions in associazione con Doclab e in collaborazione con Rai Cultura, il documentario offre uno sguardo esclusivo sul complessodel celebredie Dario, uno dei più grandi tesori dell’arte antica, custodito al Mann. L’opera, rinvenuta a Pompei, raffigura il trionfo diMagno su Dario III di Persia e rappresenta una delle fonti più rilevanti per ricostruire le sembianze reali del leggendario condottiero macedone.