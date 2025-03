Panorama.it - Dieci film da vedere a ritmo di danza

Leggi su Panorama.it

Pliés, brisé e fouetté en tournant. Sulle punte, regalando emozioni. Ora che compie 50 anni Roberto Bolle, una delle nostre étoile più fulgenti di sempre, ci divertiamo a ripercorrere 10belli, dao ri, a passo di. Non solo classica, ma anche mambo, breakdance, ballo moderno, disco music. Rispolveriamo cult o perle nascoste.Ecco 10davvero belli dedicati alla.Billy Elliot (2000) di Stephen DaldryIlche ha accompagnato l’infanzia di molti e ispirato tantitori di successo contemporanei, da Jacopo Tissi e Sergio Bernal.Tratto dalla storia vera del ballerino Philip Mosley, Billy Elliot è lo sprone a seguire le proprie aspirazioni nonostante tutto, contro ogni pregiudizio. Come fa il giovane Billy Elliot (Jamie Bell) deldi formazione britannico, ragazzino che accantona la boxe per laclassica, nonostante la famiglia veda nel balletto un incoraggiamento all’omosessualità.