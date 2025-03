Ilgiorno.it - Dieci euro ogni dieci etti. Volumi salvati dal macero

Un tanto al chilo per fare il carico di libri. Sabato approda per la prima volta a Brescia “Librokilo“, iniziativa che salva migliaia didestinati al, trovando loro nuovi lettori. Lo fa in un’edizione ancora più sostenibile grazie alla collaborazione con Rete Cauto, unione di cooperative bresciane che da trent’anni s’impegna per la promozione dell’economia circolare e della sostenibilità integrata. Una partnership che nasce da una visione condivisa: ridurre gli sprechi e dare nuova vita alle risorse. Perché tantifiniscono al? L’Associazione Italiana Editori calcola che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85mila novità: circa 234 libri al giorno. La maggior parte finisce in pochi mesi al: spreco di carta ed esubero di trasporti che impattano sull’ambiente.