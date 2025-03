Diagnosi hi-tech al Bambino Gesù, genetica e Ia contro casi 'impossibili'

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dottor House 'tecnologico' in corsia per trovare soluzioni anche alle 'impossibili' neidi infezione. Dal batterio della trota al fungo del grano: i microrganismi più insoliti o addirittura sconosciuti non sfuggono al nuovo approccio diagnostico basato sulla metagenomica, una tecnica di indagineche all’ospedale pediatricoè già realtà .