Ilgiorno.it - Diagnosi e cura delle cefalee, a Gallarate l’ospedale di eccellenza: è tra i primi 10 in Italia

(Varese) – È tra idieci inper numero di pazienti trattati e per servizi forniti ai pazienti: è il Centrodeldi. Il dato è emerso durante la riunione nazionale annuale dei Centri per la, tenutasi a Roma. In questa occasione si sono analizzati vari aspetti del funzionamento dei centri, in modo particolare ciò che riguarda il numero di pazienti in trattamento con le terapie innovative dell’emicrania e assistenza dei pazienti. Il centrose: “È un unicum nel suo genere - sottolinea Isidoro La Spina, direttore della Struttura complessa di neurologia di-. È caratterizzato da numerosi e variegati servizi offerti al paziente cefalalgico: segreteria e personale infermieristico dedicato contattabile ogni giorno mediante numeri telefonici e mail ad hoc, ciò non è così scontato, non essendo quasi mai presente in altri centri, compresi i cosiddetti Centri di Terzo Livello”.