Linkiesta.it - Di cosa parliamo esattamente, quando ci lamentiamo di Milano?

Leggi su Linkiesta.it

Sì, il titolo è provocatorio. Ma non è puro clickbait, anzi. Penso che sia una domanda legittima da porre, se letta in modo genuino e non retorico.cidi(mi ci metto dentro anche io), distiamo parlando? Spesso tendiamo a usare la parola «» come una scatola chiusa dentro cui racchiudiamo nascondendole varie questioni, come una etichetta unica per una serie di problemi diversi tra loro. «ti respinge», «Impossibile sentirsi a casa a», «Atutti corrono e nessuno si gode la vita». È diventata quasi una moda (odiosa), una posa (finta intellettuale) criticare la città, così come credo lo fosse stato esaltarla fino a un decennio fa. Vorrei quindi provare ad aprire questa scatola di problemi che chiamiamo «» per guardarci dentro e capirci qualin più.