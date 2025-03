Cultweb.it - Di cosa parla Tommy, il film cult di Ken Russell ispirato all’opera rock degli Who?

Leggi su Cultweb.it

”, ildiretto da Ken, compie 50 anni. Uscito il 26 marzo del 1975 è più che un’opera cinematografica, ma una vera esperienza sensoriale e visiva che esplora temi complessi come la disabilità, la celebrità e la ricerca di significato in un mondo caotico.all’omonima operadel 1969, ilnarra la storia diWalker, un bambino che, a seguito di un trauma infantile, perde l’udito, la parola e la capacità di comunicare con il mondo esterno. Tuttavia,sviluppa un’abilità straordinaria nel giocare a flipper, diventando una sorta di messia per i suoi coetanei. La sua fama cresce a dismisura, trasformandolo in una star acclamata e venerata, ma anche in un simbolo di alienazione e solitudine.Ken, col suo stile fantasmagorico, ha trasformato la narrazione in un tripudio di immagini surreali e simboliche, accompagnate dalla potenza della musica