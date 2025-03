Ilrestodelcarlino.it - Destra, sinistra e Patria italiana. Ercolani presenta “MicroMega“

Sullo sfondo del tricolore che, come un “povero Cristo“, sta sulle ginocchia della “Pietà“ michelangiolesca, domani alle 18,30, alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo a Pesaro, per l’evento "dialogo suoggi", Paolo, filosofo e docente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, discuterà con Silvia Sinibaldi, giornalistando in anteprima nazionale il nuovo numero monografico della rivista di cultura, politica e filosofia ““ dedicato all’Italia dellaal governo col titolo: “Povera. L’Italia al tempo di Meloni“.è autore di un lungo saggio ospitato nel volume, che fin dal titolo prefigura la ricostruzione del pensiero delladai valori tradizionali fino ai tempi odierni: "da Nietzsche a Elon Musk". Storica rivista dellailluminista, creata a condotta per anni da Paolo Flores D’Arcais, e oggi diretta da Cinzia Sciuto, ““ è il più prestigioso e autorevole "pensatoio" cartaceo di analisi e riflessione sui grandi temi dell’attualità.