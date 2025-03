Lettera43.it - Depardieu parla al processo: «Sono volgare, non un maniaco»

Leggi su Lettera43.it

Gérardcontinua a dichiararsi innocente. Durante la seconda giornata delper molestie e aggressione sessuali a Parigi, chiamato alla sbarra, l’attore francese ha testimoniato e fornito la sua versione dei fatti alla giuria. «Naturalmente ho alcune dichiarazioni da fare e ci vorrà sicuramente del tempo», ha esordito il divo del cinema, che 24 ore prima aveva ascoltato senza proferire parola il duello fra i suoi legali e l’accusa. «Ho sentito parole che non capivo e ho provato molta rabbia. Se? Sì certo, anche sul set. Nonperò uno che si diverte in metro a palpeggiare una donna, non mi piaccio abbastanza per mettere una mano sul sedere a qualcuno».Gérardal: «Ho afferrato Amélie per non cadere»Stella del cinema francese, fra le più note al mondo,è acon l’accusa di aver molestato e aggredito la scenografa e decoratrice 54enne Amélie e l’assistente alla regia Sarah (nome di fantasia).