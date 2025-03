Movieplayer.it - Denzel Washington: dopo il successo a Broadway interpreterà Otello anche al cinema

Leggi su Movieplayer.it

L'adattamento del classico di William Shakespeare è stato unper l'attore Premio Oscar, e ora si pensa a un adattamento per ilha appena debuttato a, dove ha ottenuto un grandedi pubblico, ma si parla già del possibile adattamentotografico, sempre conprotagonista. L'attesissimo spettacolo cone Jake Gyllenhaal ha celebrato la sua apertura ufficiale domenica. L'anno scorso,aveva raccontato all'emittente australiana Today di una serie di progetti in cantiere. L'diera uno di questi, così come la sua versionetografica. Il regista dell'opera, Kenny Leon, ha dichiarato all'Hollywood Reporter, sul red carpet della premiere di, che ci sono già delle discussioni in corso per adattare l'opera in un film.