Calciomercato.it - Denunciano insulti razzisti, UFFICIALE: sconfitta a tavolino e maxi squalifica

Bruttissimo episodio, dai contorni ancora poco chiari: il giudice sportivo ha sanzionato la squadra e il calciatore che hanno denunciato il fattoUn episodio che farà discutere, una decisione che è destinata a sollevare un polverone. Vi abbiamo già raccontato di quanto accaduto durante la Viareggio Cup con la partita Torino-Internacional sospesa sul finire del primo tempo con i brasiliani che hanno abbandonato il campo.(LaPresse) – Calciomercato.itSi era sul punteggio di 0-0 e i calciatori della società sudamericana lasciano il terreno di gioco dopo aver denunciato gliricevuti da un proprio calciatore (poi espulso per reazione) che si è sentito rivolgere per due volte l’appellativo ‘scimmia‘. Una circostanza che ha spinto il direttore di gara a decretare terminata la partita, lasciando la palla nelle mani del giudice sportivo per le eventuali decisioni.