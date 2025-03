Ilgiorno.it - Delitto in famiglia: "Schifo e vergogna. Ho ucciso la mamma"

"Oggi provo. Se penso a quello che ho fatto mi vergogno, non so come sono arrivato a uccidere la persona più importante della mia vita. Mi sembra un brutto sogno: ogni mattina mi sveglio e mi chiedo perché lanon c’è. Chiedo agli psicologi perché non sono stato in grado di fermarmi". A parlare, tra i singhiozzi, è Ruben Andreoli, il 45enne di Sirmione che il 15 settembre 2023 ha massacrato a calci e pugni la madre, Nerina Fontana, 72 anni, nell’abitazione che divideva con lei e Svetlana, la moglie ucraina sposata nel 2010. Andreoli, in Assise, ha ripercorso le tensioni esplose negli ultimi dieci giorni prima dell’aggressione. Tensioni che a quanto pare, a dispetto di una convivenza apparentemente senza screzi, covavano almeno dal 2018, da quando cioè lui e la moglie persero un bimbo nato prematuro, con gravi problemi di salute.