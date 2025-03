Panorama.it - Delitto Gucci, 30 anni oggi

Sono trascorsi esattamente 30dall’omicidio di Maurizio, un crimine che ha scosso profondamente l’Italia e il mondo intero. Il 27 marzo 1995, Milano fu testimone di un’esecuzione che sembrava uscita da un romanzo noir: l’imprenditore, ex erede di una delle più celebri dinastie della moda mondiale, venne ucciso in pieno giorno sotto gli occhi del portiere e dei passanti. La vera storia dietro quell’omicidio è quella di unarchitettato da un gruppo di individui improbabili, di un’indagine che per più di un anno non riuscì a focalizzarsi sulla pista più evidente, e di un agente infiltrato sotto copertura, che si spacciò per un narcotrafficante colombiano con alle spalle 120 omicidi, per arrivare infine alla scoperta del vero mandante del crimine. Un caso che ha avuto talmente tanta risonanza da ispirare la realizzazione di un film, House of, portando la vicenda della famigliaancora una volta sotto i riflettori internazionali.