Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, perché la Procura chiede nuove analisi su reperti legati a Chiara Poggi

, 26 marzo 2025 – Un lungo elenco. “Campioni biologici edella vittima” che “o non sono mai stati sottoposti adgenetica o hanno fornito un esito dubbio o inconclusivo”, ma che ora possono invece “essere utilmente sottoposti a indagine genetica alla luce dell’incremento della sensibilità analitica raggiunta dai più recenti kit commerciali di caratterizzazione del profilo Dna e della più evoluta sperimentazione di laboratorio”, oltre a non essere “mai stati comparati con il Dna dell’odierno indagato”. È questo che ladi Pavia ha chiesto al Gip di poter analizzare nella modalità dell’incidente probatorio, nella fase delle indagini preliminiari riaperte sull’omicidio del 13 agosto 2007 aper cui è indagato Andrea Sempio, in concorso con altri eventuali ignoti o con Alberto Stasi, non più indagabile in quanto già condannato in via definitiva a 16 anni per il medesimo reato.