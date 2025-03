Quifinanza.it - Decreto bollette, 84 emendamenti inammissibili: stop a bonus e incentivi

Pioggia dità sul: sono 84 glirespinti durante l’esame in commissione Attività produttive alla Camera. Tra le proposte bocciate figurano modifiche a misure attese come ilelettrodomestici 2025, gliper la transizione energetica e la protezione contro le catastrofi naturali.Il verdetto è arrivato in giornata e coinvolgepresentati da esponenti della maggioranza e dell’opposizione. Colpite anche proposte firmate da nomi di rilievo come Silvio Giovine (FdI) e Marco Osnato (presidente della commissione Finanze). C’è però ancora tempo per le richieste di riesame.Cosa esce dalComplessivamente erano stati 323 glipresentati, molti dei quali miravano a rafforzare le misure di sostegno a famiglie, aziende e territori.