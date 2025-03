Anteprima24.it - De Luca: “La Consulta sul terzo mandato? Faremo una settimana di festa”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Come aspetto il 9 aprile? Penso di fare quello che faccio: lavorare. Poi il 5 aprile è anche San Vincenzo, facciamo una lungadi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, alla domanda su come trascorrerà il giorno in cui è attesa la decisione della Corte costituzionale sul ricorso del Governo alla legge regionale campana sul. “Invidio Zaia, che sta per finire il– ha detto De– che sta lavorando in un clima di tranquillità evangelica e perché viene rispettato. Il Governo non ha fatto nulla per il Piemonte, per il Veneto, ma per la Campania sì, – ha aggiunto, facendo riferimento all’impugnazione della legge – ed è vergognoso che un partito di opposizione di fronte al calpestamento del principio che la legge è uguale per tutti non dica una parola: miserabili.