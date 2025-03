Sport.quotidiano.net - De Akker, grande chance: "Attenti all’Onda Forte"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sfida casalinga per la DeBologna. Reduce dalla vittoria e dalla conquista del quarto posto nel confronto di venerdì a Roma con la Vis Nova, la formazione di Federico Mistrangelo questo pomeriggio alle 15 ospita, alla piscina Carmen Longo, un’altra formazione capitolina, l’Onda. Raggiunte in classifica Trieste e proprio Vis Nova Roma, Edo Cocchi e compagni sono quest’oggi attesi da un turno sulla carta alla portata contro una Ondapenultima forza del campionato con appena 5 punti al proprio attivo. In casa Denon si vuole quindi perdere un’occasione ghiottissima per continuare la propria corsa e magari, visti gli impegni delle dirette concorrenti, cercare di staccare gli avversari. "Vincere a Roma è stato importante – conferma Francesco Lucci –. Con la Vis Nova siamo riusciti a salire sul pulmino che viaggia dietro alle tre grandi del campionato e fanno un campionato a parte.