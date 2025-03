Ilfattoquotidiano.it - Ddl sicurezza, stop in Senato: errori sulle coperture economiche, la legge torna alla Camera. Opposizioni: “Destra pasticciona”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovoper il disegno di: il provvedimento, già approvato de ora all’esame del, dovràre indietro per una terza lettura, perché la commissione Bilancio ha rilevato problemifinanziarie di sei articoli, con stanziamenti previsti a partire dal 2024, ma che invece dovranno decorrere direttamente dal 2025, visto la non approvazione nel 2024. Un errore che costringerà a una nuova modifica del testo, rallentando ulteriormente l’iter di approvazione.L’rme è arrivato dRagioneria generale dello Stato, che nella sua relazione tecnica ha evidenziato la necessità di aggiornare i fondi per garantire che le risorse siano realmente disponibili nei prossimi anni. Tra le voci da correggere, i finanziamenti per i benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata (articolo 5), il piano di assunzioni per la polizia locale nelle città metropolitane siciliane (articolo 17) e l’acquisto di videocamere per le forze dell’ordine (articolo 21), che ora avrannofino al 2027 anziché al 2026.