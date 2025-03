Quifinanza.it - Dazi usa su prosecco e vini italiani, con stop all’export danni milionari

Ilsi ferma sull’Atlantico. La minaccia diUsa fino al 200% ha gelato il mercato statunitense e spinto i produttoria sospendere le spedizioni. La paura è che le bottiglie vengano tassate “on the water”, ovvero durante il tragitto tra Italia e Stati Uniti, con rincari insostenibili per chi compra e ripercussioni pesanti per chi produce.A denunciare la situazione sono stati i tre consorzi di tutela del, che hanno scritto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per chiedere un intervento urgente. Ma mentre Bruxelles tratta con prudenza, il blocco è già partito e per un settore che muove centinaia di milioni di euro, ogni giorno perso pesa.I bersagli deie vino italianoI numeri spiegano bene l’allarme del settore vino, di cui ilè il più esportato al mondo.