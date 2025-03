Unlimitednews.it - Dazi Usa bocciati dal Presidente della Repubblica Mattarella

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Per celebrare l’anniversariofirma dei Trattati di Roma, che diedero vita alla Comunità Economica Europea, oggi Ue, tutto il comparto del Made in Italy è sceso in piazza per sottolineare il ruolo fondamentale di questo settore per l’economia e la società italiana e di ogni Paese. Per tre giorni, Piazzaha ospitato ‘Agricoltura è’ la kermesse voluta dal Ministro dell’AgricolturaSovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, per celebrare il settore agricolo e la produzione alimentare del Belpaese. Al centro dei dibattiti ospitati da “Agricoltura è”, i temisostenibilità, delle filiere alimentari,valorizzazione dei territori, dell’export,ricerca,dieta mediterranea, ma anchesfidapolitica deiche il settore dovrà affrontare.