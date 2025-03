Lanotiziagiornale.it - Dazi, Trump non risparmia l’Italia della sua amica Meloni: tariffe al 20% per tutti i Paesi Ue

Se Giorgiasperava di poter contare sui suoi rapporti personali con Donaldper scamparla sui, resterà delusa. Lestatunitensi saranno del 20% e riguarderanno, allo stesso modo,europei. Senza, quindi, alcuno sconto per chi, come, si vanta di aver un buon rapporto con.La Commissione Ue, infatti, sostiene che il “piano finale degli Usa suinon è ancora chiuso”, ma la certezza è che “lesi applicheranno ai 27”membri, secondo quanto riporta il Financial Times citando fonti dell’esecutivo comunitario che hanno parlato con il commissario al Commercio, Maros Sefcovic, reduce proprio da un viaggio negli Stati Uniti per affrontare le questioni commerciali con il partner Usa.Usa aUe, nessuno sconto perLa valutazione di Sefcovic è che isi dovrebbero aggirare attorno al 20%.